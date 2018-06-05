كشف حساب كوبر مع الفراعنة قبل معركة مونديال روسيا

ينتظر عشاق الكرة المصرية ظهور المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا 2018 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة خاصة بعد الجدل الذي أثار بإعلان القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً وتشارك في المونديال.

ووقع المنتخب في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المنظم وأوروجواي والسعودية، ويستهل الفراعنة مشواره بالمونديال بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو الجاري.

وتولى كوبر تدريب الفراعنة في 2 مارس عام 2015، وقاد المنتخب للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 6 سنوات ووصل إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام الكاميرون بهدف نظيف، كما نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا لتعود مصر للمحفل العالمي بعد غياب 28 عاماً.

وقاد كوبر المنتخب في 34 مباراة " 20 رسمية + 14 ودية، وفاز المنتخب المصرى مع كوبر فى 20 مبارة وتعادل فى 6 وخسر فى8 مباريات.

سجل المنتخب المصرى 47 هدفاً فى 34 مباراة ما بين رسمية وودية فيما تلقت شباكه 18 هدفًا فى حراس المنتخب.

وخاض المنتخب مع كوبر عدة مباريات ودية استعداداً للمشاركة في كأس العالم جاءت كالأتي:

مصر- البرتغال: 1-2 سجل للبرتغال رونالدو "هدفين"، ولمصر محمد صلاح.

مصر – اليونان: 0-0 .

مصر- الكويت: 1-1 سجل هدف المنتخب أيمن أشرف.

مصر – كولومبيا: 0-0 .

ويتبقى مباراة واحدة فقط للمنتخب بقيادة كوبر أمام منتخب بلجيكا يوم الأربعاء المقبل في ختام الاستعداد لمونديال روسيا.