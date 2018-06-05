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أسعار البلح اليوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:42 ص
أسعار البلح اليوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر
أرشيفية
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محمد طه
 
شهدت أسعار البلح اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحر الأحمر، استقرارًا في التعاملات، حيث سجل البلح الإبريمي ما بين 12 – 19 جنيها للكيلو، والبلح الشامي ما بين 8 - 14 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر البلح السكوتي ما بين 10 – 25 جنيهًا للكيلو، والبلح الأسواني سجل ما بين 20 - 29 جنيهًا للكيلو، وبلح الجنديلة سجل ما بين 16 - 20 جنيهًا للكيلو، بينما سجل بلح قرن الغزال ما بين 19 – 28 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو البلح الأبيض الغزال ما بين 19 – 28 جنيهًا للكيلو، وبلح مركابي سجل ما بين 10 – 19 جنيهًا للكيلو، أما بلح العينات فسجل ما بين 15 – 19 جنيهًا للكيلو، وسجل بلح البان ما بين 8 – 18 جنيهًا للكيلو، أما بلح وردة فسجل ما بين 9 – 17 جنيهًا للكيلو، وبلح برتمودة فسجل 7 – 12 جنيهًا للكيلو.
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