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أسعار الفاكهة البوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:40 ص
أسعار الفاكهة البوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر
أرشيفية
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محمد طه
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات والمشمش 15 جنيها للكيلو.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني 25 جنيهًا، والبرتقال 4 جنيهات، والمندرين 5 جنيهات، والخوخ 7 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات.
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