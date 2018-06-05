أسعار الفاكهة البوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث وصل سعر كيلو الموز 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات والمشمش 15 جنيها للكيلو.



وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني 25 جنيهًا، والبرتقال 4 جنيهات، والمندرين 5 جنيهات، والخوخ 7 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات.