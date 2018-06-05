عاجل.. البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:45 ص
وكالات
أعلن البيت الأبيض، استمرار الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تسير على قدم وساق، مشيرا إلى أن موعد هذا الاجتماع بصفة مبدئية تحدد يوم 12 يونيو الجاري في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء أن هذا هو أول إعلان لتوقيت أول اجتماع بين الزعيمين. وذلك عقب أيام من استقبال ترامب لوفدا كوريا شماليا رفيع المستوى في البيت الأبيض نقل إليه رسالة من كيم.
ومن جانبها رفضت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة. لكنها قالت "أستطيع أن أخبركم بأن الرئيس يتلقى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومي".