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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:38 ص
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر
أرشيفية
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محمد طه
 
شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، استقرارا حيث تراوح سعر البلطي ما بين 45 إلى 55 جنيهًا، البوري بين 45 إلى 50 جنيهًا، الماكريل 40 جنيهًا، المرجان 80 جنيهًا، الفيليه 70 جنيهًا.

وتتراوح سمك المكرونة البلدي 40 جنيهًا، الكابوريا ما بين 50 إلى 55 جنيهًا، الجمبري ما بين 150 إلي 200 جنيهًا، الجمبري الجامبو 300 جنيهًا، سمك السردين 40 جنيهًا، السبيط 80 جنيهًا، البربون 50 جنيهًا، ثعابين البحر 150 جنيهًا، والمكرونة 40 جنيهًا، البياض 90 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 35 جنيهًا للكيلو، الجمبري المجمد60 جنيهًا للكيلو، السردين المجمد 20 جنيهًا، الماكريل المجمد 40 جنيهًا.
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