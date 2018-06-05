أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-6-2018 بمحافظة البحر الأحمر

شهدت أسعار الدواجن بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا، بجميع أسواق المحافظة.



وسجل سعر الدواجن البيضاء نحو 30 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 26 جنيهًا.



ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 40جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 36 جنيهًا، فيما سجل سعر جوز الحمام الزغاليل 45 جنيها.