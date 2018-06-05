محمد رمضان يخفي عن درة عجزها عن الإنجاب في المسلسل الرمضاني "نسر الصعيد"







"نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.













فوجئت "فيروز" التي تجسد شخصيتها الفنانة درة، بأن زوجها الضابط "زين القناوي" محمد رمضان، أخفى حقيقة عدم مقدرتها على الإنجاب، بعدما أخبرها بأنه مشكلة الإنجاب تعود إليه.كان "زين" أوهم زوجته بأنه مشكلة عدم الإنجاب متعلقة به، حيث اتفق مع الطبيب الذى ذهب إليه مع زوجته، أن يقول أمامها هذا الحديث، بأنه لا سبيل للإنجاب بسبب "زين"، إلى أن قررت "فيروز" الذهاب بمفردها لطبيب آخر والذي فاجأها بحقيقة أن مشكلة الإنجاب متعلقة بها.