والد توريرا يلمح لانتقاله لنابولي

خلال مقابلة أجراها ريكاردو، والد لوكاس توريرا نجم سامبدوريا مع CalcioNapoli24.it، وصف مدى الحماس الذي استدعى ابنه من قبل أوروجواي للعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف في روسيا.

وتم سؤال ريكاردو أيضا عن إمكانية انضمام لاعب خط وسط سامبدوريا إلى نابولي قبل بداية الموسم المقبل.

وقال والد توريرا في التصريحات التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "نحن سعداء جداً باستدعائه للعب في كأس العالم. وقدم العديد من التضحيات ومرتاح جدا. على الرغم من حقيقة أن أوروجواي بلد صغير إلا أن هناك الكثير من الحماس. الجميع يعتقد أن هذا الفريق يمكن أن يكون جيدًا جدًا".

وأضاف: "أنشيلوتي؟ إنه شخص رائع ومدرب رائع. يفهم كرة القدم بشكل جيد للغاية. رغبة لوكاس هي أن ينضج. سوف يعتني به هو ووكيله بمستقبله".

واختتم والد توريرا تصريحاته قائلاً : "نابولي؟ في الوقت الحالي، لا أريد أن أقول شيئًا عن شائعات الانتقالات. صحيح أن نابولي وأوروجواي تلعبان بألوان متشابهة جدًا، نعم! "