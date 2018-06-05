عاجل.. مدرب الأهلي السابق: لم نتربص بـ"متعب وإكرامي" ولم نجبر أحدا على الاعتزال

قال سيد معوض مدرب النادي الأهلي السابق، إن الجهاز الفني السابق للأحمر لم يدخل في أزمات مع اللاعبين الكبار أمثال عماد متعب وشريف إكرامي، مشددا على أن شهادته مجروحة في هذا الامر، بسبب علاقته القوية باللاعبين، بالإضافة إلى عمله في الجهاز الفني هذا التوقيت.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "التقييم الأول والأخير يعود للجهاز الفني وفقا لوجهة نظره، والجهاز الفني يختار اللاعب المناسب لكل مرحلة، وهذا حدث مع وليد أزارو فقد كان يشارك بشكل أساسي نظرا لسرعته الكبيرة التي كنا نحتاجها في هذا التوقيت".

واستطرد قائلا: "لم يكن هناك أي تربص من الجهاز الفني تجاه أي لاعب بعينه، لقد كنت داخل الغرف المغلقة، ولم نتعمد ظلم أي لاعب أو نتربص به أو نجبره على الاعتزال".

وعاد ليقول: "الثلاثي باسم علي ومحمد هاني وأكرم توفيق كانوا يؤدون بكل قوة سواء يشاركون أو لا يشاركون، وفي الفترة المقبلة سوف يحصلون على فرصة أكبر".