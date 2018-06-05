ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مدرب الأهلي السابق: لم نتربص بـ"متعب وإكرامي" ولم نجبر أحدا على الاعتزال

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:04 ص
عاجل.. مدرب الأهلي السابق: لم نتربص بـمتعب وإكرامي ولم نجبر أحدا على الاعتزال
متعب وإكرامي
طباعة
أحمد عبد الحفيظ
 

قال سيد معوض مدرب النادي الأهلي السابق، إن الجهاز الفني السابق للأحمر لم يدخل في أزمات مع اللاعبين الكبار أمثال عماد متعب وشريف إكرامي، مشددا على أن شهادته مجروحة في هذا الامر، بسبب علاقته القوية باللاعبين، بالإضافة إلى عمله في الجهاز الفني هذا التوقيت.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "التقييم الأول والأخير يعود للجهاز الفني وفقا لوجهة نظره، والجهاز الفني يختار اللاعب المناسب لكل مرحلة، وهذا حدث مع وليد أزارو فقد كان يشارك بشكل أساسي نظرا لسرعته الكبيرة التي كنا نحتاجها في هذا التوقيت".

 

واستطرد قائلا: "لم يكن هناك أي تربص من الجهاز الفني تجاه أي لاعب بعينه، لقد كنت داخل الغرف المغلقة، ولم نتعمد ظلم أي لاعب أو نتربص به أو نجبره على الاعتزال".

 

وعاد ليقول: "الثلاثي باسم علي ومحمد هاني وأكرم توفيق كانوا يؤدون بكل قوة سواء يشاركون أو لا يشاركون، وفي الفترة المقبلة سوف يحصلون على فرصة أكبر".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:02 AM