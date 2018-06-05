عاجل بالتفاصيل.. حريق هائل في رمسيس بوسط البلد (صور)

نشب حريق داخل عقار سكني في منطقة رمسيس خلف مسجد الفتح.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران خلف مسجد الفتح برمسيس، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





وقال اللواء صبري عبده رئيس حي الأزبكية، إن حريقًا نشب منذ قليل، في عقار سكني قديم من الخشب، والذي يقع في ٢ حارة السبيل بنطاق حي الأزبكية برمسيس.





وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ"الفجـر"، أن قوات الحماية المدنية أخلت العقار فور نشوب الحريق، ومازال يجري السيطرة عليه، مشيرًا إلى أنه لم تحدد الخسائر المبدئية بعد، أو سبب نشوب الحريق.



