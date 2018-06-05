نجوم المونديال (10).. المُعجزة "ديفيد فيا" مهاجم بدرجة "قناص"

"نجوم المونديال " زاوية يقدمها "الفجر الرياضي " وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.

بطل حكايتنا المونديالية اليوم "هداف" من العيار الثقيل صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وأمتع عشاق كرة القدم بمهاراته العالية وأهدافه الرائعة، كان يمتاز بالدهاء والمكر الشديد في الملعب، وكان يمتلك قدرات هجومية مميزة أصابت مدافعي الخصوم بالعناء والتعب، حصد العديد من البطولات والألقاب خلال مسيرته الكروية وحفر اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة العالمية، نجمنا اليوم هو "ديفيد فيا" أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الإسبانية، والهداف التاريخي للمنتخب الإسباني.

ولد المهاجم الإسباني ديفيد فيا في 3 ديسمبر عام 1981 في مدينة "لانجريو" الواقعة في منطقه "أستورياس" بإسبانيا عشق لعب كرة القدم عندما كان يبلغ من العمر سبع سنوات وكان يُعدل بين واجباته وممارسته للكرة، وعندما بلغ من العمر 15 عاماً التحق بنادي المنطقة التي يعيش فيها وهو "أب لانجريو" وكان ذلك في عام1991 وكان مستواه التهديفي مع هذا الفريق مقبول، صمد "فيا" على جميع الانتقادات التي يتلقاها دائما من زملائه في الفريق وذلك بسبب قصر قامته لكن هذا الشئ لم يعيبه أبداً وكان يمتلك السرعة والمراوغة الجيدة وهي السبب وراء تغلبه على خصومه واستمر مع هذا الفريق لغاية عام 1999، انتقل بعدها لصفوف فريق سبورتنج خيخون ولعب معه 150 مباراة وسجل 66 هدفا ولفت إليه أنظار الأندية الإسبانية.

في عام 2003 انتقل "فيا" لصفوف فريق ريال سرقسطة واستمر معه عامين ولعب 94 مباراة وسجل 39 هدفا، وفي عام 2005 انتقل لفريق فالنسيا ولعب معه 5 سنوات وشارك في 273 مباراة وسجل 129 هدفا، وفي عام 2010 انتقل لصفوف فريق برشلونة الأسباني ولعب معه 3 مواسم وشارك في 119 مباراة وسجل 48 هدفا، وفي عام 2013 انتقل لصفوف فريق أتليتكو مدريد واستمر معه موسم واحد وشارك في 47 مباراة وسجل 15 هدفا، ثم انتقل للدوري الأمريكي عبر بوابة نادي نيويورك سيتي ولعب معه 32 مباراة وسجل 20 هدفا، وانتقل لصفوف ملبورن سيتي الاسترالي عام 2014 على سبيل الإعارة وشارك معه في 4 مباريات وسجل هدفين، قبل أن يعود لفريقه السابق مجددًا بعد إنتهاء إعارته ومستمر معه حاليًا.

حقق ديفيد فيا عدة ألقاب وبطولات مع الأندية التي لعب لها أبرزها، كأس أسبانيا "مرتين" – كأس السوبر الاسباني "3 مرات" – الدوري الإسباني – دوري أبطال أوروبا– السوبر الأوروبي – كأس العالم للأندية، كما حصل على جائزة أفضل لاعب إسباني موسم 2005-2006، وهداف فالنسيا "5 مرات" وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإسباني 2006-2007.

أما عن مسيرته الدولية لعب ديفيد فيا أول مباراة دولية له عام 2005، وشارك خلال مسيرته مع المنتخب الإسباني في 97 مباراة وسجل 59 هدفا ليُصبح الهداف التاريخي لإسبانيا، وقد شارك في ثلاث بطولات كبرى، وأصبح عضوًا لا يتجزأ من منتخب إسبانيا الفائز بكأس الأمم الأوروبية 2008 وكان هداف البطولة، كما سجل 9 أهداف في 12 مباراة بكأس العالم خلال 3 نسخ شارك فيها أعوام (2006، 2010، 2014) وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في المونديال، وتوج بلقب البطولة مع الإسبان عام 2010 في جنوب إفريقيا وحصل على "الحذاء الفضي" كثاني أفضل هداف بالبطولة، كما حصل على جائزة "الحذاء البرونزي" في بطولة القارات 2009 كثالث أفضل هداف بالبطولة.

اعتزل ديفيد فيا اللعب دوليًا بعد بطولة كأس العالم 2014.

ديفيد فيا مُتزوج من باتريشيا جونزاليس منذ عام 2003 وأنجب منها (زايدة وأولايا)، وكان يُلقب "فيا" ب(الكواخي) وتعني الولد، أو (المارافيا) وتعني المعجزة.