نقيب الصحفيين يوجه رسالة للدولة حول الحرب ضد الإرهاب

وجه عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، رسالة للدولة المصرية حول الإرهاب، قائلًا: "الإرهاب متعلق بالعقول قبل أن يكون بالسلاح ولذلك لا بد من الاهتمام بأدوات التنوير"، مؤكدا أنه لا بد من دعم الثقافة والإعلام والصحافة وأدوات تنوير المجتمع بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية.



وأضاف "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أنه قام بزيادة دخل الصحفيين فيما يخص البدل، مشيرا إلى أنها أكبر زيادة في تاريخ البدلات.



وأشار إلى أن صندوق التكافل الخاص بنهاية الخدمة تم مضافعته لأربعة أضعاف، فضلًا عن مركز تدريب للصحفيين، انتظارًا لـ"سلطان القاسمي" حاكم الشارقة لافتتاحه خلال الأيام القادمة، والذي يعد الأهم على مستوى الشرق الأوسط.

