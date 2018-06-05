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والدة ضحية مستشفى طوارئ جامعة طنطا تروي تفاصيل مؤلمة عن وفاة نجلتها

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 01:10 ص
والدة ضحية مستشفى طوارئ جامعة طنطا تروي تفاصيل مؤلمة عن وفاة نجلتها
أرشيفية
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جهاد جمال
 
قالت السيدة سهير، والدة سلمى 23 سنة ضحية مستشفى طوارئ جامعة طنطا إن ابنتها كانت متوجهة لطنطا لاستكمال أوراقها للعمل باحدى الشركات، مشيرة إلى أن نجلتها تعرضت لحادث طريق نقلت على إثره للمستشفى في تمام الساعة 11 وربع ظهرًا. 

وتابعت والدة الضحية خلال تصريحات تلفزيونية مساء الإثنين، أن نجلتها بعد دخولها للمستشفى كانت بحالة جيدة، وكانت بتجيب على جميع استفسارات الأطباء المتواجدين، وعندما وصلت للمستشفى في وقت متأخر وجدت ابنتها تنزف الدماء وبجانبها ممرضة فقط، مشيرة إلى أن المدير رفض إدخال ابنتها العناية لعدم وجود أحد أقاربها من الدرجة الأولى. 

وأضافت السيدة سهير: "أنا أحتسبت بنتي عند الله"، وتابعت: "أنا بناشد السيسي بإنقاذ المواطنين من إهمال مستشفى طوارئ طنطا".
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