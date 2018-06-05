سيد معوض: "زعلان" من وائل جمعة لهذا السبب!

قال سيد معوض مدرب النادي الأهلي السابق، إنه غاضب من وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي، لأنه هاجم الجهاز الفني بعد خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أكدنا وقتها أن عبد الله السعيد ليس له بديل.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "عاتب على جمعة لأنه هاجم أصدقائه وأصحابه وانتقدهم من أجل الجماهير، وتجميع بعض اللايكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يستفسر عن الموضوع".

وعاد ليقول: "تصريحات وائل جمعة في هذا التوقيت كانت في توقيت غير مناسب".