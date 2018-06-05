الاتحاد الآسيوي يغرم الفيصلي الأردني 100 ألف دولار بسبب الشغب

غرمت لجنة العقوبات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النادي الفيصلي الأردني، مبلغ 100 ألف دولار، بعد أحداث الشغب التي أثارتها جماهيره، خلال لقاء الجزيرة الآسيوي.

ووصل إلى اتحاد الكرة الأردني، الاثنين، كتاب من نظيره الآسيوي، يتضمن العقوبات المترتبة، على الشغب الذي شهدته مباراة الجزيرة والفيصلي، ضمن ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، على ستاد عمان.

وغرم اتحاد اللعبة، الفيصلي، بمبلغ 75 ألف دولار، على أعمال الشغب، والأضرار التي لحقت في ستاد عمان، و10 آلاف، بعد إلغاء المؤتمر الصحفي، و15 ألف دولار لعدم إجراء مقابلات تلفزيونية بعد نهاية المباراة.

وتضمنت العقوبات، حرمان جماهير الفيصلي، من حضور أول لقاء آسيوي، يلعبه الفريق على أرضه.