سيلفا على رادار هدرسفيلد وروما

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن البرتغالي أندريه سيلفا نجم ميلان مستهدف من قبل نادي آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقل الموقع الإيطالي عن سكاي إيطاليا بأن البرتغالي الدولي دخل في حسابات هدرسفيلد، ويهتم ديفيد فاجنر بإضافة بعض القوة النارية للهجوم.

في بطولة الدوري الأوروبي، تمكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من إحراز ستة أهداف وسجل هدفين في الدوري هذا الموسم.

وأكد الموقع الإيطالي أن روما أبدى اهتمامه باللاعب أيضاً، حيث يعمل خورخي مينديز وكيل اللاعبين لتأمين وجهة أفضل لعميله الذي تفوق عليه باتريك كوتروني ونيكولا كالينيتش.

وبعد التحدث إلى الصحفيين في الآونة الأخيرة، أعرب المدرب جينارو جاتوزو عن رغبته في الاحتفاظ بسيلفا والبالغ من العمر 22 عامًا فقط.

وقال رينجيو في مؤتمر صحفي: "كالينيتش وأندريه سيلفا؟آمل أن يتحسنا، لقد سجل أندريه سيلفا. جميعكم مستمرون في الحديث عن مخرج لهما ولكننا سوف نحتفظ بهما على حد سواء".