تعرف على عدد مشاهدات الحلقة 20 من المسلسل الرمضاني "كلبش 2" خلال ساعة واحدة
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:27 ص
الفجر الفني
اقترب مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، من تحقيق 50 ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة فقط من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.