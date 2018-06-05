رسميا.. الجونة يتعاقد مع ظهير بلدية المحلة

أعلن مسؤولو التعاقدات بنادي الجونة، عن إتمام التعاقد مع حسام زين ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب عقد لمدة موسمين في حضور عبد الجليل إمام مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري، مدير عام نادي الجونة.

وأعلن نادي الجونة عن 9 صفقات هم محمد ناجي "جدو"، وأحمد عيد عبد الملك، وأحمد الشناوي، وأحمد مجدي، وأحمد علي، وإسلام رشدي ولؤي وائل ومحمد حسن "ليلة"، وأحمد أبو سريع.