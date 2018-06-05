كوبر يجهز مفاجأة أمام بلجيكا

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الاعتماد أساسيًا على عمرو وردة لاعب أتروميتس اليوناني، خلال مباراة بلجيكا الودية.

ويأتي الدفع باللاعب بعد ظهوره بمستوى طيب خلال المران الأخير بمدينة بيرجامو الإيطالية، بالإضافة إلى إصابة عبد الله السعيد، بشد خفيف بالخلفية بالمران.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره البلجيكي، وديًا مساء الأربعاء على ملعب الملك بودان في بروكسيل، في إطار التجربة الأخيرة قبل نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف الشهر الجاري.