رئيس بنك مصر: رفع سعر الفائدة لـ20% كان هدفه معالجة التضخم

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن سعر الفائدة الذي وصل لـ20 % هدفه معالجة التضخم الذي تجاوز الـ30%، معقبًا: "التضخم كان أسوأ حاجة في البلد، وسعر الفائدة نزل ووصل لـ16%".



وتابع "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، معقبًا: "ظهرنا كان في الحيط، وكان لازم ناخد القرار ده عشان الأجيال القادمة".



وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالقرارات الاقتصادية المصرية يعني أن مصر تسير اقتصاديًا في الطريق السليم.

