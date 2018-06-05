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رئيس بنك مصر: رفع سعر الفائدة لـ20% كان هدفه معالجة التضخم

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:15 ص
رئيس بنك مصر: رفع سعر الفائدة لـ20% كان هدفه معالجة التضخم
محمد الأتربي
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كساب أحمد
 
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن سعر الفائدة الذي وصل لـ20 % هدفه معالجة التضخم الذي تجاوز الـ30%، معقبًا: "التضخم كان أسوأ حاجة في البلد، وسعر الفائدة نزل ووصل لـ16%".

وتابع "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، معقبًا: "ظهرنا كان في الحيط، وكان لازم ناخد القرار ده عشان الأجيال القادمة".

وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالقرارات الاقتصادية المصرية يعني أن مصر تسير اقتصاديًا في الطريق السليم.
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