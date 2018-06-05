رئيس بنك مصر: رفع سعر الفائدة لـ20% كان هدفه معالجة التضخم
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 04:15 ص
كساب أحمد
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن سعر الفائدة الذي وصل لـ20 % هدفه معالجة التضخم الذي تجاوز الـ30%، معقبًا: "التضخم كان أسوأ حاجة في البلد، وسعر الفائدة نزل ووصل لـ16%".
وتابع "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، معقبًا: "ظهرنا كان في الحيط، وكان لازم ناخد القرار ده عشان الأجيال القادمة".
وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالقرارات الاقتصادية المصرية يعني أن مصر تسير اقتصاديًا في الطريق السليم.
وتابع "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة، معقبًا: "ظهرنا كان في الحيط، وكان لازم ناخد القرار ده عشان الأجيال القادمة".
وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالقرارات الاقتصادية المصرية يعني أن مصر تسير اقتصاديًا في الطريق السليم.