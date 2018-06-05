اليوم.. مؤتمر في بروكسل لهيكلة موقف أوروبي جديد تجاه انتهاكات إيران

يقام في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، مؤتمر حول تجاوزات وانتهاكات إيران ودورها التخريبي ومصير الاتفاق النووي، بهدف تشكيل موقف أوروبي جديد تجاه تلك التجاوزات، ولمنع طهران من امتلاك سلاح نووي يهدد أمن دول الجوار والسلم والأمن العالميين.

مؤتمر هو الأول الذي يناقش تجاوزات وانتهاكات طهران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الشهر الماضي، وفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي.

المؤتمر الذي ينظمه مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان، تحت عنوان "دور إيران في شرق أوسط مضطرب: هيكلة موقف أوروبي جديد"، ينعقد بمشاركة نخبة من السياسيين والخبراء في الشأن الأوروبي.

يشارك في المؤتمر كلاً من السفير مارك أوتي المبعوث البلجيكي الخاص لسوريا والشرق الأوسط، والمستشار الرسمي لنائب رئيس وزراء بلجيكا ووزير الخارجية ديدييه ريندرز، الذي بدوره سيدير الجلسات، إلى جانب المتحدثين وهم: تونّي كيلام عضو لجنتي السياسات الخارجية والدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي، وإيثان كوربان، مدير لجنة حلف الناتو البرلمانية ولجنة الأمن والدفاع في الحلف.

وتضم قائمة المتحدثين أيضا، نيكولاس سوران، سفير فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي، وجليل شرهاني، السكرتير العام لحزب التضامن الديمقراطي الأحوازي، ومحمد بن حمو، مدير المعهد المغربي للشؤون الاستراتيجية أستاذ العلوم السياسية في جامعة الرباط ورئيس منتدى أفريقيا للأمن محمد بن حمو، إضافة إلى رمضان أبوجزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان.

وسيناقش المؤتمر الذي ينعقد في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، في الخامس من الشهر الجاري، تجاوزات إيران ودورها الأساسي في التدخل في شؤون الدول والتي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، من خلال الحروب بالوكالة التي تمارسها طهران بواسطة دعم المليشيات والخارجين عن الشرعية.

كما سيناقش المشاركون انتهاكات إيران فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الداخل، والتي تتمثل في التمييز العنصري والعرقي، وقمع الناشطين والإخفاء القسري، والاعتداءات على الحريات المدنية وحقوق المرأة، ناهيك عن الإعدامات.