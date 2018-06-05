"مخاطر إنفلونزا الطيور" في ندوة لمديرية الصحة ببني سويف (صور)

نفذت مديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الاثنين، ندوة عن مخاطر إنفلونزا الطيور والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة ظهور حالات اشتباه.



جاء ذلك تحت اشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الوقائى بالمديرية.



وناقشت الندوة الوضع الحالى لانفلوانزا الطيور فى مصر وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.



وحاضر فى اللقاء الدكتورة منال لبيب الإدارة العامة للامراض التنفسيه بالقطاع الوقائى بوزارة الصحة.



وحضر الندوة مدير الأمراض المعدية بالمديرية ومدير مكافحة العدوى ومدير مستشفى حميات بنى سويف ومسئولى الوقائى بالادارات الصحية والمستشفيات وعدد من المراقبين الصحين بالمديرية والادارات الصحية.