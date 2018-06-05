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عاجل.. "ميدو" يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد (صورة)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:08 ص
عاجل.. ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد (صورة)
زيدان
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علي نبوي
 

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة، عن السبب وراء رحيل زين الدين زيدان المفاجئ عن ريال مدريد الإسباني.

 

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر": "زيدان غادر ريال مدريد، لأنه أبدى رغبته في التعاقد مع هازارد ودي خيا، ورئيس النادي لا يريد ذلك".

 

وكان زيدان قاد ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، والثالثة عشر في تاريخه، على حساب ليفربول الإنجليزي.

 

عاجل.. "ميدو" يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد (صورة)
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