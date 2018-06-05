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رئيس بنك مصر: "محدش كان هيسلف مصر إلا بعد سيرها بشكل الصحيح"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:15 ص
رئيس بنك مصر: محدش كان هيسلف مصر إلا بعد سيرها بشكل الصحيح
محمد الأتربي
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كساب أحمد
 
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن مصر ما زالت في الحدود الآمنة في الاستدانة من الخارج رغم ارتفاع الدين مؤخرًا، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بالاستدانة لتمويل عجز الموازنة، معقبًا: "لو الواحد مصاريفه في البيت 10 جنيه، ودخله 6 جنيهات، هيعمل إيه غير الاستدانة".

وتابع "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين: "محدش كان هيسلف مصر إلا بعد سيرها في الطريق الصحيح"، لافتًا إلى أن عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، خلاف دمج الاقتصاد غير الرسمي سيؤدي إلى زيادة موارد الدولة، وبالتالي التوقف عن الاستدانة.
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