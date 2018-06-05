رسميا.. النجم الساحلي يطلب التعاقد مع مهاجم المقاصة

تلقى مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، فاكسًا رسميًا من إدارة النجم الساحلي التونسي، للتعاقد مع إيريك تراوري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتضمن الخطاب المُرسل إلى إدارة النادي الفيومي، طلبًا من الفريق التونسي، تحديد المبلغ المطلوب للحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى إجراء توأمة بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المقاصة، جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني، لتحديد إمكانية رحيل اللاعب من عدمه خلال المرحلة المقبلة.

وظهر تراوري بمستوى جيد خلال الموسم الماضي مع فريقه ما وضعه تحت أعين الأندية للظفر بخدماته خلال الموسم المقبل.