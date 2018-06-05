مصر × يوم.. أحمد موسى: دخل قناة السويس تجاوز 5.5 مليار دولار.. والسياحة 8 مليار

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها نصيحة الكابتن أحمد حسام ميدو إلى النجم المصري محمد صلاح، وإهانة الفنان محمد رمضان لزملائه، بالإضافة إلى كشف الفنانة منة فضالي سبب انفصالها عن خطيبها.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

"ميدو" ينصح محمد صلاح

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، إنه إذا كان مديرًا فنيًا للمنتخب لاستبعد اللاعب أحمد حسن كوكا، وضم عمرو مرعي.

وأضاف "ميدو"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه إذا كان محل محمد صلاح لانتقل إلى ريال مدريد، معقبًا: "الإنجليز صعبين في الكرة، ونفسي أشوف صلاح في الريال".

يُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.

ملكة زرار لـ "محمد رمضان": الله قادر أن يخسف بك الأرض

قالت الدكتورة ملكة زرار، استشاري الأحوال الشخصية والداعية الإسلامية، تعقيبًا على إهانة محمد رمضان لزملائه داخل المجال الفني: "إن لم تستح فأفعل ما شئت، دا مش لاقي حد يلمه، يا فرعون من فرعنك ملقتش حد يلمني، زملاءه هم المخطئين".

وطالبت "زرار"، في تصريحات تليفزيونية، بعودة وزارة الإعلام، قائلة: "دي مش كماليات، وجود وزارة الإعلام أمر ضرورة لضبط هذه الأمور".

وتابعت، مخاطبة محمد رمضان: "أن الله قادر أن يخسف بك الأرض وبما تملك في لحظة، إين قارون، ربنا يلطف بيك في رده عليك"، مشددة على أن هذا التبجح كان يستلزم أن يثور له الفن والفنانين ويقاضوه".

هذا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بانتقادات كثيرة وجهت للفنان محمد رمضان، إثر قيامه بكتابه بعض الكلمات على صفحاته الخاصة عبر السوشيال ميديا، اعتبرها البعض أنها إهانة، حيث وصف زملاءه بالأغبياء، بعد نجاح مسلسله "نسر الصعيد"، وحصوله على أعلى نسبة مشاهدة.

منة فضالي: الخيانة وراء انفصالي عن خطيبي

قالت الفنانة منة فضالي، إن أسوأ يوم مر في حياتها كان يوم وفاة جدتها، والموقف الثاني كان حادث سرقة شقتها، موضحة: "واقعة حادث السطو الذي تعرضت له شعرت وقتها أن حياة الإنسان رخيصة لدى الآخرين".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "عقارب الساعة" تقديم الإعلامية دعاء صلاح، المذاع على فضائية "النهار": "إحنا عايشين ضيوف على الأرض، وبسامح كثير ولا أقابل الأذى بأذى، وهناك الكثير من الناس سعوا لإيذائي، منهم أحد الأشخاص اللى ارتبط به وآذاني بعد الانفصال؛ بسبب خيانته لي وأنا بكره الكذب بكل المقاييس".

وأوضحت: "كان عندي شك في علاقات خطيبي النسائية، وبكائي في البرامج الفضائية ليس أمرا سيئا وبكيت كثيرا في وفاة والدي".

أحمد موسى: دخل قناة السويس تجاوز 5.5 مليار دولار

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن دخل قناة السويس تجاوز خمسة ونصف مليار دولار، وهو أكبر دخل للقناة في التاريخ وسيتم الإعلان عنه قريًبا، موضحا أن دخل قناة السويس زاد بنسبة 14% عن العام الماضي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن دخل السياحة ارتفع إلى 8 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة تحاول حل مشكلات المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للمصريين، مشيرًا إلى أن كل الدول تعاني من مشكلات اقتصادية.

نشأت الديهي يكشف طريقة انضمام "الشاطر" للإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، انضم إلى الجماعة عام 1974، مشيرًا إلى أنه التقى عضوين من جماعة الإخوان وهم السيد صبري عرفة والسيد محمد العدوي بخيرت الشاطر لاقناعه للانضمام للجماعة، وقاموا بإقناعه حتى انضم لجماعة الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الشاطر عمل في الجماعة مع مصطفى مشهور المرشد الخامس لجماعة الإخوان، الذي كان يمثل أحد الأذرع القذرة في التنظيم السري والعسكري الذي كان يقوده عبد الرحمن السندي.

وتابع: "خيرت الشاطر كان على وجهه دائمًا تكشيره لا تفارقه"، موضحًا أن الشاطر كان معقدًا داخليًا وغير متصالح مع نفسه.