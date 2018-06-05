'والي' وأحمد حسن يوزعا جوائز المباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)













قامت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، والإعلامي الكابتن أحمد حسن، بتوزيع جوائز الفائزين بالدوري الرمضاني الذي تنظمه الوزارة، تحت عنوان "مبادرة بينا" لأبناء دور الرعاية، تحت شعار "حلم البطولة"، وذلك بملعب رقم (1) بمركز شباب الجزيرة، حيث شارك في البطولة 52 دار رعاية مثلت 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية.





وكانت فعاليات المرحلة الأولى من الدورى الرمضاني قد اختُتمت الجمعة قبل الماضية 26 مايو، وأُقيمت بين 17 دارًا بالإسكندرية، واستُكملت بقية المراحل في محافظات القاهرة والجيزة.



