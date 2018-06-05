طارق فهمي : أمريكا قادرة على حل الازمة القطرية بعيدًا عن دبلوماسية الهاتف

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التوقعات كانت تشير إلى حل الازمة القطرية خلال أسابيع منذ بدايتها، لافتًا إلى أن هذه الازمة شهدت منعطفات كبيرة، والكثير من الوسطات، سواء كان الوسيط الكويتي أو الامريكي.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "ما وار الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن دول المقاطعة توصلت إلى فكرة التعايش مع الأزمة، خاصة السعودية، لافتًا إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد تحدث بأن أي وكيل وزارة في الخارجية السعودية قادر على حل الازمة القطرية.



وأشار إلى أن الجانب القطري تضرر بشكل مباشر من مقاطعة الرباعي العربي، وهذا الضرر شمل كل القطاعات القطرية، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية قادرة على حل الازمة القطرية بعيدًا عن الزيارات العبثية أو ما يسمى دبلوماسية الهاتف.

