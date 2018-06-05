ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ علوم سياسية: صندوق السيادة القطرية يعاني من أزمة هيكلية بسبب المقاطعة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:53 ص
أستاذ علوم سياسية: صندوق السيادة القطرية يعاني من أزمة هيكلية بسبب المقاطعة
الدكتور طارق فهمي
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوساطة الكويتية في حل الأزمة القطرية لم تعلن حتى الآن فشلها في حل الأزمة، وهي بذلك مستمرة، خاصة مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للكويت.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صندوق السيادة القطرية بدأ يعاني من أزمة هيكلية في الاستثمارات بالخليج وفي مناطق مختلفة من العالم، لافتًا إلى أن تجاه قطر إلى سلطنة عمان وإيران للتغلب على عقوبات دول المقاطعة له تكاليف كبيرة على الاقتصاد القطري.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قادرة على حل الأزمة القطرية منذ البداية لكنها تعمل على استثمار الأزمة والاستفادة منها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 1:00:01 AM