أستاذ علوم سياسية: صندوق السيادة القطرية يعاني من أزمة هيكلية بسبب المقاطعة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوساطة الكويتية في حل الأزمة القطرية لم تعلن حتى الآن فشلها في حل الأزمة، وهي بذلك مستمرة، خاصة مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للكويت.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صندوق السيادة القطرية بدأ يعاني من أزمة هيكلية في الاستثمارات بالخليج وفي مناطق مختلفة من العالم، لافتًا إلى أن تجاه قطر إلى سلطنة عمان وإيران للتغلب على عقوبات دول المقاطعة له تكاليف كبيرة على الاقتصاد القطري.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قادرة على حل الأزمة القطرية منذ البداية لكنها تعمل على استثمار الأزمة والاستفادة منها.

