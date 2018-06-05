"الديهي" يكشف عن طلب خيرت الشاطر من سعد الدين إبراهيم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه بعد القبض على المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بقضية التمكين، التقى أستاذ علم الاجتماع سعد الدين إبراهيم في السجن، مشيرًا إلى أنه شعر بالاستغراب من كثرة الوفود الأجنبية التي تزور سعد الدين إبراهيم في السجن.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الشاطر طالب من سعد الدين إبراهيم أن تلتقي جماعة الإخوان بهؤلاء الأمريكان.



وأوضح "الديهي"، أنه بالفعل قام بالتنسيق سعد الدين إبراهيم مع عدد من سفراء دول الغرب، والتقى عدد من قيادات الإخوان بهم في النادي السويسري في منطقة إمبابة.