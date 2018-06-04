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موقف نبيل لشاب دفع ثمن تذاكر الحافلة لمعتمر بمكة المكرمة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:10 م
موقف نبيل لشاب دفع ثمن تذاكر الحافلة لمعتمر بمكة المكرمة
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الفجر السعودي
 
في موقف نبيل يدل على الشهامة وخدمة زوار بيت الله الحرام، دفع أحد شباب مكة المشاركين في نشاط تنظيم المواقف الذي ينفذه مشروع تعظيم البلد الحرام في مواقف ” كدي والمسخوطة ” بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة، بدفع ثمن تذاكر ركوب الحافلة لأحد المعتمرين وعائلته للذهاب إلى المسجد الحرام.

وفوجئ ” المعتمر “، عندما طلب منه بائع التذاكر قيمتها، أنه لا يملك هذا المبلغ، وبحث عن بطاقة الصراف الآلي، فلم يجدها أيضًا، وهو ما وضعه في موقف محرج، وجعله في حيرة من أمره، وبينما هو كذلك، إذا بأحد الشباب يتجه نحوه، ثم سأله عن مشكلته، فأخبره بها، وما كان منه إلا أن دفع المبلغ دون تردد.

وتابع ” المعتمر ” ، أنه خص هذا الشاب بدعوة طيبة عند الكعبة المشرفة، نظير مبادرته بتفريج تلك الكربة والحيرة التي كان يعيشها، مضيفًا أن ذلك العمل يعكس روح عطاء وتعاون شباب مكة مع المعتمرين والزوار، وحرصهم الكبير على خدمة ضيوف الرحمن جميعًا دون استثناء، مهما تعددت الأجناس وتنوعت الجنسيات.

وفي صباح اليوم التالي، قام أحد رجال الأعمال (لم يرغب في ذكر اسمه) بمكافأة الشاب ” إبراهيم ناصر شتيفي ” بعد أن سمع بموقفه النبيل، بمبلغ مالي كبير، تعبيرًا عن شكره له على مبادرته وحرصه على خدمة وفود الرحمن وإظهار النموذج المشرف لشباب هذا الوطن.

 
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