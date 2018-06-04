نشأت الديهي يكشف طريقة تجنيد وانضمام خيرت الشاطر لجماعة الإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، انضم إلى الجماعة عام 1974، مشيرًا إلى أنه التقى عضوين من جماعة الإخوان وهم السيد صبري عرفة والسيد محمد العدوي بخيرت الشاطر لاقناعه للانضمام للجماعة، وقاموا بإقناعه حتى انضم لجماعة الإخوان.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الشاطر عمل في الجماعة مع مصطفى مشهور المرشد الخامس لجماعة الإخوان، الذي كان يمثل أحد الأذرع القذرة في التنظيم السري والعسكري الذي كان يقوده عبد الرحمن السندي، متابعًا "خير الشاطر كان على وجهه دائمًا تكشيره لا تفارقه".



