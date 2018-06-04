ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نشأت الديهي يكشف طريقة تجنيد وانضمام خيرت الشاطر لجماعة الإخوان

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:18 م
نشأت الديهي يكشف طريقة تجنيد وانضمام خيرت الشاطر لجماعة الإخوان
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، انضم إلى الجماعة عام 1974، مشيرًا إلى أنه التقى عضوين من جماعة الإخوان وهم السيد صبري عرفة والسيد محمد العدوي بخيرت الشاطر لاقناعه للانضمام للجماعة، وقاموا بإقناعه حتى انضم لجماعة الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الشاطر عمل في الجماعة مع مصطفى مشهور المرشد الخامس لجماعة الإخوان، الذي كان يمثل أحد الأذرع القذرة في التنظيم السري والعسكري الذي كان يقوده عبد الرحمن السندي، متابعًا "خير الشاطر كان على وجهه دائمًا تكشيره لا تفارقه".

وأوضح "الديهي"، أن الشاطر كان معقدًا داخليًا وغير متصالح مع نفسه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
2
x
20:00
1
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
0
x
20:00
1
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
1
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 11:30:01 PM