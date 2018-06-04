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أحمد موسى: تركيا أقامت سدودًا لمنع المياه عن العراق

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:13 م
أحمد موسى: تركيا أقامت سدودًا لمنع المياه عن العراق
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا أقامت سدودا لمنع المياه عن العراق، مشيرا إلى أن هذا السد خفض حصة العراق من مياه نهر دجلة بنسبة 3 مليار متر مكعب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تركيا لم تكن تجرؤ أن تقيم سدود حتى عام 2003، لأن العراق كان لديها جيشًا قويًا.

وتابع: "الشعب العراقي "بيندب"، وغير قادر على مواجهة تركيا ولجأوا للتحكيم الدولي الذى يأخذ وقت طويل"، معلقا: "النهر جف.. والناس بتمشي عليه".
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