أحمد موسى: تركيا أقامت سدودًا لمنع المياه عن العراق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا أقامت سدودا لمنع المياه عن العراق، مشيرا إلى أن هذا السد خفض حصة العراق من مياه نهر دجلة بنسبة 3 مليار متر مكعب.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تركيا لم تكن تجرؤ أن تقيم سدود حتى عام 2003، لأن العراق كان لديها جيشًا قويًا.



