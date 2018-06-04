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العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:10 م
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
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ميسون أبو الحسن
 
شهد الإعلامي أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مساء اليوم الإثنين، المباراة النهائية للدوري الرمضاني، الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان "مبادرة بينا" لأبناء دور الرعاية، تحت شعار "حلم البطولة"، وذلك بالملعب رقم (1) بمركز شباب الجزيرة،

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وشارك في البطولة 52 دار رعاية مثلت 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكانت فعاليات المرحلة الأولى من الدورى الرمضاني قد اختُتمت الجمعة قبل الماضية 26 مايو، وأُقيمت بين 17 دارًا بالإسكندرية، واستُكملت بقية المراحل في محافظات القاهرة والجيزة.

يذكر أن هذا الدوري الرمضاني تمت إقامته وفقًا للنتائج التي جاءت بالمسح الميداني لدور الأيتام، والذي قامت به المبادرة، وأظهر وجود عدد كبير من المواهب الرياضية داخل دور الأيتام تحتاج إلى رعاية وتنمية مهاراتها.
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
العميد أحمد حسن يشارك بالمباراة النهائية لدوري 'حلم البطولة' (صور)
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