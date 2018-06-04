ألفا روميو تكشف عن "خطتها" المستقبلية حتى عام 2022

تطمح ألفا روميو للمضي في طريق النجاح الذي بدأ بالجيل الجديد من ستيلفيو وجوليا، والآن تكشف الشركة الإيطالية عن خطتها الجريئة للأعوام الأربعة المقبلة.





أبرز السيارات المميزة التي ستنتجها الشركة هي GTV التي ستعود بعد أكثر من 13 عام في 2022، والتي يتوقع أن تكون فئة كوبيه من جوليا QV وسوف تكون موجهة لمنافسة بي ام دبليو M4 وأودي RS5 ومرسيدس C63 AMG. في حديثها عن الجيل الجديد من GTV، قالت ألفا روميو أنها ستحمل توزيعاً متساوياً للوزن 50/50 ومساحة لأربعة ركاب. ومن حيث القوة لن تقل قوة GTV عن 600 حصان بتقنية E-Boost وبنظام الدفع الكلي.





شملت الخطة كذلك معلومات عن الجيل الجديد من 8C والذي سيأتي بقوة لن تقل عن 700 حصان بفضل خليط هجين من المحركات، محرك الوقود سيأتي بشاحني تيربو وسيكون وسطي وستتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل 3 ثواني. ستحمل 8C هيكلاً من الكربون فايبر وستأتي بتصميم انسيابي مختلف عن الجيل الحالي ويظهر في صورة السيارة بالأسفل شعار Quadrifoglio على جانب السيارة، ما يعني أنها ذات أداء عالي.



