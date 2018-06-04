"المسماري": سيطرنا على 75% من مدينة درنة

ثمن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة “أحمد المسماري” الجهود المبذولة من قبل القوات البرية و البحرية و الجوية و قوات الدفاع التابعين للجيش من أجل إتمام المرحلة الأولى بدحر الإرهاب من مدينة درنة.





واستعرض المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأثنين، خريطة توضح تفاصيل عملية مداهمة قوات الجيش للإرهابيين في محاور القتال بالمدينة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على نحو 75% من المدينة ومؤكداعلى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية لمكافحة الإرهابيين داخل مدينة درنة. وفق صحيفة "المتوسط الليبية"



