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وائل الإبراشي عن انهيار عقار المنيا: "فساد وإهمال"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:10 م
وائل الإبراشي عن انهيار عقار المنيا: فساد وإهمال
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
علق الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، على انهيار عقار المنيا، قائلًا: "قطعة دمينو بتقع، ده ناجم عن فساد المحليات، خلاف الإهمال الجسيم".

وقال المهندس أحمد حسن، شاهد عيان على انهيار العقار، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، إن هذا العقار يتم ترميمة كل فترة، ورغم ذلك كانت الشقوق تتزايد، لأن الترميم كان يحدث بشكل خاطيء، معقبًا: "البيت كل يوم بيزداد ميل، الموضوع ده واضح من 10 أيام".

وتابع أن مجلس المدينة في نفس اليوم الذي انهار فيه العقار حاول إزالته، والشرطة قبل انهياره قامت بإخلائه من السكان. 

وأضاف مجدي ناصر، رئيس مدينة مغاغة، خلال نفس المداخلة، إن المدينة قامت بإخلاء العقار المنهار ووفرت للأسرة ستت شقق، ودفعت لهم الإيجار لمدة 6 أشهر مقدم. 
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