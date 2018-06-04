في عيد ميلادها الـ44.. إليكِ إطلالات "أنجلينا جولي" الجمالية! (صور)

بالرغم من تقدّمها في العمر وخضوعها لبعض عمليات التجميل، حافظت النجمة أنجلينا جولي على جمالها مع عدم المبالغة في تغيير ملامحها وجمال بشرتها البيضاء. ما سر هذا التألق وما هي أبرز اختيارتها للمكياج لتبدو مشرقة وساحرة في كافة الاطلالات الجمالية.





اليوم وبمناسبة عيد ميلاد أنجلينا جولي، تابعي أجمل إطلالاتها واختياراتها لرسمات العيون وأحمر الشفاه البارز، لتتعلمي منها هذه الصيحات الملفتة.





رسمات آيلاينر سوداء

بجمال بشرتها البيضاء ونعومتها الراقية الممزوجة مع رسم المكياج الجريء، حافظت أنجلينا جولي على طريقة رسم عيون ناعمة مع الظلال الهادئة التي تغمر الجفون العليا. وغالباً ما تتألق من خلال ابراز سحبة العين مع الايلاينر الاسود الممتد على كامل الجفون العليا بأسلوب مميز. وعندما تقرّر تمرير الظلال الفاتحة تبتعد قدر المستطاع عن الألوان البراقة وتتجه نحو الظلال البرونزية التي تبرز عينيها مع عدم إهمال تكثيف طبقات الماسكارا السوداء على الجفون العليا.





أحمر شفاه جريء





أما أحمر الشفاه فجعل اطلالات أنجلينا جولي استثنائية وفي غاية الجمال، خصوصا أنها لا تتردد بتطبيق شتى أنواع الألوان القوية والبارزة بدءًا من الاحمر القوي، وصولاً الى البرتقالي. أما الألوان الزهرية الفاتحة فكانت ايضاً من اختيارها في العديد من المناسبات، خصوصاً مع كريم الاساس الفاتح ورسمات الحواجب الناعمة والبسيطة.





تسريحات شعر منسدلة

بالنسبة لتسريحات الشعر الخاصة بالجميلة أنجلينا جولي فغالباً ما تختار التسريحة المنسدلة على الأكتاف مع بعض إطلالات الويفي العريض. إلى جانب ذلك، لا تتردّد بالتألق بتسريحات شعر ذيل الحصان العالية، الى جانب الكعكة العالية التي تختارها مع الشعر المشدود من دون إسدال الخصل على وجهها، لاطلالة متحررة وراقية.