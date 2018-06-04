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في قمة الغائبين عن المونديال.. هولندا تخطف تعادلا مثيرا من إيطاليا

الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:03 م
في قمة الغائبين عن المونديال.. هولندا تخطف تعادلا مثيرا من إيطاليا
إيطاليا وهولندا
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أحمد عبد الحفيظ
 

انتهت مباراة إيطاليا ونظيره الهولندي، منذ قليل، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب أليانز ستاديوم "تورينو"، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية المقبلة.

 

تقدمت إيطاليا بالهدف الأول عبر مهاجمها البديل سيميوني زازا في الدقيقة 67، قبل أن يعادل اللاعب الشاب ناثان أكي النتيجة للطواحين الهولندية في الدقيقة 88.

 

يذكر أن منتخبي إيطاليا وهولندا فشلا في التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي تنطلق في 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

 

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