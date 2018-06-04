أحمد موسى: دخل قناة السويس تجاوز 5.5 مليار دولار.. والسياحة 8 مليار جنيه

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن دخل قناة السويس تجاوز خمسة ونصف مليار دولار، وهو أكبر دخل للقناة في التاريخ وسيتم الإعلان عنه قريًبا، موضحا أن دخل قناة السويس زاد بنسبة 14% عن العام الماضي.









وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن دخل السياحة ارتفع إلى 8 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة تحاول حل مشكلات المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للمصريين.



