"أمهات مصر" تطالب بالسماح لطلاب الثانوية بدخول "دورات المياه" أثناء الامتحان

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن تلقي الاتحاد شكاوي من بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، من عدم السماح لآبنائهم من دخول دورات المياه خلال امتحان مادة اللغة العربية.





وأضافت عبير، في بيان، أن بعض المراقبين رفضوا السماح للطلاب بدخول دورات المياة إلا في أخر ١٠ دقائق قبل انتهاء الامتحان واشترطوا تسليم كراسات الإجابة وعدم رجوعهم للامتحان مرة أخرى، بحسب أولياء الأمور.



