"الخولي": مُتحفظ ‏على بقاء إسماعيل ‏رئيسًا للحكومة.. ووزيران قد يغادران

قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات ‏الخارجية بمجلس ‏النواب، إن بعض ‏المُؤشرات تتجه إلى عدم ‏تغيير شخصية رئيس الحكومة، إلا أنني مُتحفظ ‏على بقاء المهندس شريف ‏إسماعيل رئيسًا للحكومة.‏





وأضاف "الخولي"، في تصريح خاص لـ"الفجر": "أعتقد أنه لابد من تغير جميع الوزراء بحكومة ‏المهندس ‏شريف إسماعيل ككل"، مُؤكدًا أننا في ذلك الوقت العصيب التي ‏تعاصره ‏مصر نحتاج لشخصيات ذات كفاءة خارقة قادرة على خلق رؤى ‏وخطط ‏علمية مُمنهجة لحل كافة الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف ‏المجالات. ‏





كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس ‏‏النواب، أن هناك عددًا ليس بالقليل في الحكومة الحالية أدائهم لا يرتقي أن ‏‏نعتمد عليهم في الآونة القادمة كوزراء المجموعة الاقتصادية، مُشيرًا إلى ‏‏أنه من المُتوقع أن تغادر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون ‏‏الدولي من التشكيل الوزاري الجديد لعدم استطاعتها جلب المُستثمرين ‏‏الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى ضعف قدرتها في إزالة ‏السلبيات ‏التي تواجه المُستثمرين للاستثمار بالرغم من الحملات الدعائية ‏التي ‏تطلقها الدولة في مختلف وسائل الإعلام.‏



