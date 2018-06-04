"الخولي": مُتحفظ على بقاء إسماعيل رئيسًا للحكومة.. ووزيران قد يغادران
الإثنين 04/يونيو/2018 - 11:04 م
إسلام شعراوي
قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بعض المُؤشرات تتجه إلى عدم تغيير شخصية رئيس الحكومة، إلا أنني مُتحفظ على بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة.
وأضاف "الخولي"، في تصريح خاص لـ"الفجر": "أعتقد أنه لابد من تغير جميع الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل ككل"، مُؤكدًا أننا في ذلك الوقت العصيب التي تعاصره مصر نحتاج لشخصيات ذات كفاءة خارقة قادرة على خلق رؤى وخطط علمية مُمنهجة لحل كافة الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف المجالات.
كما أكد النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك عددًا ليس بالقليل في الحكومة الحالية أدائهم لا يرتقي أن نعتمد عليهم في الآونة القادمة كوزراء المجموعة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع أن تغادر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من التشكيل الوزاري الجديد لعدم استطاعتها جلب المُستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى ضعف قدرتها في إزالة السلبيات التي تواجه المُستثمرين للاستثمار بالرغم من الحملات الدعائية التي تطلقها الدولة في مختلف وسائل الإعلام.
وتابع أنه من المُتوقع أيضًا تغيير وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين من التشكيل الوزاري القادم لعدم قدرته على حل أزمات قطاع الصحة بل هناك أزمات تزداد في عهده دون إصلاح منه.