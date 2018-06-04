بعد وعد "السيسي" بالاهتمام بملفات الصحة والتعليم.. برلمانيون: بوابة للإصلاح الإداري.. والرئيس يشعر بمعاناة الشعب

بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية بمجلس النواب وعد المصريين في خطابه بأنه سيهتم بحل أزمات قطاع "الصحة والتعليم والثقافة" خلال فترة رئاسته الثانية الجديدة، الأمر الذي أكد عليه النواب أن تدخل الرئيس شخصيًا في مثل تلك الملفات سياسهم بكل تأكيد في تحسين أوضاعها.

الرئيس يشعر بمعاناة الشعب

من جانبه، قال النائب عبدالحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بحل الأزمات التي يعانوا منها خلال فترة رئاسته الجديدة تؤكد أنه قيادة تشعر بالمعاناة التي يعاصرها الشعب وخاصة في هذا القطاع الهام.

وأضاف الشيخ، أن البرلمان يبذل قصارى جهده لحل أزمات قطاع الصحة بصلاحياته التشريعية والرقابية، مؤكدًا قال اللجنة انتهت من مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 الخاصة بوزارة الصحة ولكن تم الموافقة عليها نظرًا لعجز الموازنة العامة للدولة وإحداث إصلاح اقتصادي.

كما أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لابد من فصل ميزانية الصرف الصحي عن موازنة وزارة الصحة وضمها إلى وزارة الإسكان تخفيفًا من أعبائها على وزارة الصحة وكذلك لابد من تحسين الخدمات الصحية بكافة مستشفيات الجمهورية وتوفير الأطباء وتدريبهم بأدوات علمية متطورة.

الرئيس بدأ بناء الإنسان المصري منذ أول يوم في حكمه

وقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أراد أن يوجه درسًا للحكومة بأن الاهتمام ببناء الإنسان المصرى يساعد فى مواكبة مصر للتطورات العالمية، مُؤكدة أن الرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم في مصر منذ عام 2014 وهو يسعى لبناء مستقبل المصريين بالعلم والمعرفة والنقاشات بين كافة طوائف الشعب وظهر هذا بتنظيم مؤتمرات الشباب.

وأضافت نصر، أن بناء الإنسان المصرى والتركيز على النهوض بقطاعات التعليم والصحة والثقافة بالفترة القادمة أصبح من الأولويات وليس رفاهية أمام الدولة بعد وعد الرئيس للمصريين.

بوابة للإصلاح الإداري

كما أكدت النائبة غادة صقر أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب حلفه اليمين لولايته الثانية جميع المواطنين بالاهتمام بثلاث ملفات هي "الصحة، التعليم، والثقافة" دليل على وعيه وإدراكه بأن نهضة أي دولة في العالم تتمركز حول تطوير ملفات الصحة والتعليم والثقافة.

وأضافت صقر، أن الملفات التي ذكرها الرئيس بأنه سيهتم بتطويرها ستساهم بشكل ملحوظ في تنشيط قطاع السياحة وتعد بوابة للإصلاح الإداري بالدولة، مُؤكدة أنه لابد من تغير ثقافة المصريين في طريقة التعامل مع السائحين بالإضافة إلى أن تحسين أوضاع التعليم في مصر سيكون لها أثر إيجابي أيضًا في التعامل مع السائحين.