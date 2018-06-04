‏"برلماني": منذ تولي "مصيلحي" حقيبة التموين ‏والمواطن لم يشهد أي تحسن

قال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس ‏النواب، إن ملف التموين في مصر به العديد من وقائع الفساد، مُؤكدًا أنه ‏منذ تولي الدكتور علي مصيلحي مقاليد حقيبة التموين والتجارة الداخلية ‏والمواطن المصري لم يشهد أي تحسنات في معيشته.‏





وأضاف "حسنين" في تصريح خاص لـ"الفجر": "البرلمان سيدعم الدولة ‏بالصلاحيات التي منحها الدستور للنواب بسن التشريعات الازمة لمكافحة ‏الفساد من جذوره لتحقيق نهضة الاقتصاد المصري"، مُوجهًا رسالة لهيئة ‏الرقابة الادارية قائلا:"أعانكم الله على أعمالكم وحرصكم على كشف ‏الفساد بداخل كافة مفاصل الدولة".‏



