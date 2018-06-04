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‏"برلماني": منذ تولي "مصيلحي" حقيبة التموين ‏والمواطن لم يشهد أي تحسن

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:58 م
‏برلماني: منذ تولي مصيلحي حقيبة التموين ‏والمواطن لم يشهد أي تحسن
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إسلام شعراوي
 
قال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس ‏النواب، إن ملف التموين في مصر به العديد من وقائع الفساد، مُؤكدًا أنه ‏منذ تولي الدكتور علي مصيلحي مقاليد حقيبة التموين والتجارة الداخلية ‏والمواطن المصري لم يشهد أي تحسنات في معيشته.‏

وأضاف "حسنين" في تصريح خاص لـ"الفجر": "البرلمان سيدعم الدولة ‏بالصلاحيات التي منحها الدستور للنواب بسن التشريعات الازمة لمكافحة ‏الفساد من جذوره لتحقيق نهضة الاقتصاد المصري"، مُوجهًا رسالة لهيئة ‏الرقابة الادارية قائلا:"أعانكم الله على أعمالكم وحرصكم على كشف ‏الفساد بداخل كافة مفاصل الدولة".‏

وأشار النائب حسن عمر حسنين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس ‏النواب، إلى أن هيئة الرقابة الادارية ما بين الحين والآخر تقوم بإلقاء ‏القبض على المُرتشين والفاسدين ولا تهتم بمن هو المسئول أو الشخص ‏وهذا يعكس حرصها الدؤوب على نهضة مصر. ‏
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