"برلماني": منذ تولي "مصيلحي" حقيبة التموين والمواطن لم يشهد أي تحسن
الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:58 م
إسلام شعراوي
قال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التموين في مصر به العديد من وقائع الفساد، مُؤكدًا أنه منذ تولي الدكتور علي مصيلحي مقاليد حقيبة التموين والتجارة الداخلية والمواطن المصري لم يشهد أي تحسنات في معيشته.
وأضاف "حسنين" في تصريح خاص لـ"الفجر": "البرلمان سيدعم الدولة بالصلاحيات التي منحها الدستور للنواب بسن التشريعات الازمة لمكافحة الفساد من جذوره لتحقيق نهضة الاقتصاد المصري"، مُوجهًا رسالة لهيئة الرقابة الادارية قائلا:"أعانكم الله على أعمالكم وحرصكم على كشف الفساد بداخل كافة مفاصل الدولة".
وأشار النائب حسن عمر حسنين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة الرقابة الادارية ما بين الحين والآخر تقوم بإلقاء القبض على المُرتشين والفاسدين ولا تهتم بمن هو المسئول أو الشخص وهذا يعكس حرصها الدؤوب على نهضة مصر.