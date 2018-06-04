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ارتفاع ضحايا حادث "المزارعين" لـ 8 وفيات و22 مصابا بالبحيرة (أسماء)

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:57 م
ارتفاع ضحايا حادث المزارعين لـ 8 وفيات و22 مصابا بالبحيرة (أسماء)
حادث مروع - صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
ارتفعت أعداد ضحايا تصادم سيارة نقل "جامبو" بأخرى محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 81 بطريق "العلمين - وادي النطرون" بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة إلي 8 وفيات و22 مصاب بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمتوفيون هم: "راضي معروف أبواليزيد – 28 عاما، جمعة فوزي راضي، علي هيبه السيد علي - 28 عاما، أحمد السيد حنفي - 20 عاما، عطيه فوزى الجيار – 19 عاما، ثروت فتح الله ابراهيم – 27 عاما، أحمد نصر التلاوي، أحمد سامي زكي".

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من قسم شرطة النوبارية بحادث تصادم بالطريق الصحرواي، وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة محملة بعمالة زراعية، إثر اصطدامها بسيارة نقل أخري أمام الكيلو 81 طريق الخدمات بالطريق الصحراوى "القاهرة – الإسكندرية" اتجاه الإسكندرية.

تم نقل الجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابين لذات المستشفى وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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