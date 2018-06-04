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الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:55 م
الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين
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وكالات
 
 هبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين مع ارتفاع اليورو بفعل انحسار التوترات السياسية في إيطاليا وعودة المخاوف بشأن التجارة العالمية بعد أن حذرت الصين الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية وغيرها من إجراءات الحماية.

وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) يوم الأحد أنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، ستكون جميع الإنجازات التجارية والاقتصادية التي تفاوض عليها الطرفان قبل أسابيع قليلة ملغاة.

وفي أحدث تعاملات، انخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 94.046 .

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1694 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.1737 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 24 مايو أيار، ليواصل الابتعاد عن أدنى مستوى في عام 2018 الذي بلغ 1.151 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى منذ أبريل بفعل تحسن معنويات المخاطرة الأوسع نطاقا وبيانات محلية تظهر أرباحا جيدة للشركات وزيادة في مبيعات التجزئة.

وسجل الدولار الاسترالي في أحدث تعاملات ارتفاعا نسبته واحد بالمئة إلى 0.7650 دولار أمريكي، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أغسطس الماضي.
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