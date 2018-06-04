"برلماني": سنحارب مع الرقابة الإدارية للقبض على المرتشين في مصر
الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:53 م
إسلام شعراوي
علق النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على واقعة إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب قائلا: "سنحارب مع هيئة الرقابة الإدارية للقبض على المُرتشين والفاسدين".
وأضاف "كمال"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن ملف الفساد مُتفشي في أغلب مفاضل الدولة ومنها "التعليم والصحة أيضًا" ولا يقتصر حول ملف التموين فقط لا غير، مُؤكدًا أنه لابد من تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد بالكامل بكافة بنودها، مُشيرًا إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال يبذل قصارى جهده لسن القوانين لمجابهة الفاسد.
كما أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية والمنوط بها محاربة الفاسدين لم تجتمع منذ فترة طويلة ولا نسمع عنها أي صوت عن تعاملاتها مع كافة الاجهزة الحكومة في مواجهة الفساد بشكل تام.