‏"برلماني": سنحارب مع الرقابة الإدارية للقبض على المرتشين في ‏مصر

علق النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ‏على واقعة إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين ‏للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال ‏السياسي بمجلس النواب قائلا: "سنحارب مع هيئة الرقابة الإدارية للقبض ‏على المُرتشين والفاسدين".‏





وأضاف "كمال"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن ملف الفساد مُتفشي في ‏أغلب مفاضل الدولة ومنها "التعليم والصحة أيضًا" ولا يقتصر حول ملف ‏التموين فقط لا غير، مُؤكدًا أنه لابد من تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد ‏بالكامل بكافة بنودها، مُشيرًا إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور علي ‏عبدالعال يبذل قصارى جهده لسن القوانين لمجابهة الفاسد. ‏



