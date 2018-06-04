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‏"برلماني": سنحارب مع الرقابة الإدارية للقبض على المرتشين في ‏مصر

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:53 م
‏برلماني: سنحارب مع الرقابة الإدارية للقبض على المرتشين في ‏مصر
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إسلام شعراوي
 
علق النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ‏على واقعة إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين ‏للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال ‏السياسي بمجلس النواب قائلا: "سنحارب مع هيئة الرقابة الإدارية للقبض ‏على المُرتشين والفاسدين".‏

وأضاف "كمال"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن ملف الفساد مُتفشي في ‏أغلب مفاضل الدولة ومنها "التعليم والصحة أيضًا" ولا يقتصر حول ملف ‏التموين فقط لا غير، مُؤكدًا أنه لابد من تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد ‏بالكامل بكافة بنودها، مُشيرًا إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور علي ‏عبدالعال يبذل قصارى جهده لسن القوانين لمجابهة الفاسد. ‏

كما أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة العليا ‏لمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية والمنوط بها محاربة الفاسدين لم تجتمع ‏منذ فترة طويلة ولا نسمع عنها أي صوت عن تعاملاتها مع كافة الاجهزة ‏الحكومة في مواجهة الفساد بشكل تام. ‏
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