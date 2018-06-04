اليوم الـ 19 من المسلسلات الرمضانية.. دينا الشربيني تنقذ رامز أمير في "مليكة"

تتصدر المسلسلات الرمضانية على رأس اهتمامات المشاهدين خلال الشهر الكريم، ويختلف الجمهور في اهتمامهم بالمسلسلات فكلًا يقع اختياره تبعًا لما يعشق من النجوم.

وبالتزامن مع اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء في حلقات المسلسلات الرمضانية.

سليم الأنصارى يقترب من القبض على "عاكف الجبلاوى" فى "كلبش2"

بدأت الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل كلبش2، للنجم أمير كرارة، باجتماع اللواء صلاح الطوخى مع سعيد المرسى، داخل مبنى الامن الوطنى، لاستخراج معلومات منه، بعد القبض عليه فى منزل "عاكف الجبلاوى"، على يد سليم الأنصارى.

وشهدت الحلقة ايضاً لقاء سليم الأنصارى، مع صلاح عبدالله، والد الجاسوس الاسرائيلي، وزوجته، وعرض خدمة التأمين حول منزلهم بعد معرفه العناصر الإرهابية وزوجها بخيانتها وتعاونها مع أمير كرارة، كما شهدت الحلقة مساعدة "سعيد المرسى"، لصلاح الطوخى، ورسم ملامح "عاكف الجبلاوى"، ونشرها فى وسائل الأعلام للإدلاء بأي معلومات عنه.

كما شهدت الحلقة ايضاً تشفى سليم الأنصارى فى "عاكف الجبلاوى"، بمكالمة هاتفية بعد الاقتراب من القبض عليه وجمع معلومات اكثر عنه، وفى مشهد أخر جمع اللواء صلاح الطوخى برئيسه فى العمل، الذى نبأه باقتراب رحيله من منصبه والتلميح بصعود الطوخى رئيساً للجهاز بعد نجاحه الكبير فى القضية، واختتمت الحلقة بمشهد لسيدة طرقت غرفة سليم الأنصارى التى يختبئ فيها للتخفى من العناصر الإرهابية.

دينا الشربيني تنقذ رامز أمير في "مليكة"

شهدت أحداث الحلقة الـ19 التاسعة عشر من مسلسل "مليكة" للنجمة دينا الشربيني تطورات أبرزها ذهبت دينا الشربيني "مليكة" برفقة محمد شاهين "الدكتور شاهين"، من أجل إنقاذ رامز أمير "بشير" من الرصاصة التي أصيب بها في قدمه وقت الاقتحام، وتؤكد مليكة لسعيد أنها تعرفه جيدًا، وأنه كان زميلها في الكلية وقت الدراسة.

أيضا يحاول مصطفي فهمي "باهر" إنقاذ دانا حمدان هيلين وتهريبها خارج البلد.

خناقة بين الفخراني وكرارة في "بالحجم العائلي"

بدأت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل بالحجم العائلي، بحرص نادر التركي (يحيى الفخراني)، أن يستغل كل دقيقة من باقي الإجازة الصيفية لقضائها وسط أولاده وأحفاده دون مشاكل، وقرر أن يطبخ لهم بنفسه كل أصناف الطعام التي يحبونها، وخصوصاً أكلة الـ"الفجورة" التي اخترعها نادر.

ويستمر مراد (عمر حسن يوسف) في علاقاته المرضية مع السيدات كبار السن، وكلهن صديقات والدته، وهو نفس ما يقوم به أحمد كرارة مع السيدات المسنات الأجنبيات لكن مقابل المال.

وحاول إيهاب (عمرو صالح)، أن يعرف سر اختراع أكلة الـ"فجورة"، ليتخلص من ابتزاز كارولين خليل التي هددته أن ترسل صورتها معه إلى زوجته وتخبرها بالعلاقة غير الشرعية التي نشأت بينهما.

واختتمت الحلقة بمشادة وتشابك بالأيدي حدث بين نادر ورامي، بسبب رشا (ندى موسى)، لرفض نادر أن تعود علاقتهما من جديد لعدم أمانة رامي وعمله المشبوه.