اليوم الـ20 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل الخامس: فراسة الرّأس...

فراسة الرأس فرع من فروع الفراسة وضعه رجل ألمانى يدعى فرنس جوزف كول أوخر القرن القرن الثامن عشر ووضع قواعد علمه على أساس تجاربه التى قام بها وعلى أساسها يُمكن من وجهة نظره معرفة أخلاق الناس وصفاتهم بالنظر لأشكال رؤوسهم ومافيها من الكبر أو الصغر والسعة أو الضيق ونحو ذلك ، وعلى الرغم من ذلك فأقوال الباحثين فى هذا الحقل لايعتد بها لتضارب أقوالهم وافتقارهم للدليل العلمى ، لكن صفاتاً عامة أمكن الوصول لها نستعرضها فى السطور التالية.





- حجم الرأس: لوحِظَ أن مُعظم أصحاب الثروة ومن يحتلون المراكز الإدارية العليا والوظائف الهامة لهم حجم رأس كبير ، بينما أصحاب الرؤوس الصغيرة يمتازون بالإهتمام بالتفاصيل الصغيرة والعلوم والرياضيات لكنهم يفتقرون للذكاء الإجتماعى أوالنظرة الشاملة الكبيرة للأمور فتكون نجاحاتهم محدودة بإنجازاتهم العلمية وتقدمهم الوظيفى فقط.





- علاقة الدماغ بعضلات الوجه: ثبت بالمراقبة الدقيقة والتجربة المتواصلة أن أسرع الإنفعالات وأكثرها وضوحاً يظهر على جلد الجبهة ، فالعواطف من خوف أو فرح أو غضب أو رضا أو قلق يُمكن تمييزها فى وجه الإنسان بملاحظة عضلات أو جلد جبهته.





* الأنف والعينيْن والحاجبيْن يختصون بالذاكرة وتمييز الألوان والتأمل والفحص.

* الشفتيْن وما حولهما من عضلات يختصون بالميول القلبية كالحب والرّجاء والأمل ، وتظهر علامات النفاق عند التحدث تحت الشفة السفلى للمتكلم.





* اصل الأنف وجسرها تختص بالدفاع عن النفس والإعتزاز بالنفس وقوة التدبير.





*الوجنتيْن/الخدّيْن والفك السفلى تتعلق بقوّة الإرادة والتصميم على الهدف.





** المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954