عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة سوهاج "ظهرت الآن" بـ"اسم الطالب" و"رقم الجلوس"
الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:48 م
تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها طلاب الشهادة الإعدادية، بنشر رابط جديد موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اعتمادها من محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، بنسبة نجاح 77%.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة سوهاج اضغط هنا
المزيد عن: نتيجة اعدادية محافظة سوهاج ظهرت الان سوهاج رقم الجلوس الاعدادية 2018 اخبار مصر اخبار سوهاج