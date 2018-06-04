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عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة سوهاج "ظهرت الآن" بـ"اسم الطالب" و"رقم الجلوس"

الإثنين 04/يونيو/2018 - 10:48 م
عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 في محافظة سوهاج ظهرت الآن بـاسم الطالب ورقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها طلاب الشهادة الإعدادية، بنشر رابط جديد موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اعتمادها من محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، بنسبة نجاح 77%.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" في محافظة سوهاج اضغط هنا
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